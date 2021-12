Lausanne VD : «Wo bleibt die Schneeräumung?»

Die Autofahrer kämpfen auf den Schweizer Autobahnen mit verschneiten Strassen. Die Schneeräumungsfahrzeuge haben Hochbetrieb.

Ein News-Scout aus Blonay VD war um acht Uhr morgens mit dem Auto Richtung Lausanne unterwegs. «Die Autobahn war voller Schnee, weit und breit war kein Räumungsfahrzeug zu sehen», sagt er zu 20 Minuten. «Ich konnte nur zwischen zehn und 40 Kilometer pro Stunde fahren», so der News-Scout.

Der Mitarbeiter bei Nestlé sagt, er habe für die Strecke 40 Minuten gebraucht, doppelt so lange wie normalerweise. «‹Wo bleibt die Schneeräumung?›, habe ich mich gefragt. Vielleicht waren sie grad beim Frühstück oder sie sind gerade vorbeigekommen und es hat wieder eine Schippe Schnee draufgehauen», sagt der News-Scout.

Auch in den nächsten Tagen soll es laut Meteorologen kräftig weiterschneien. In der Nacht auf Samstag sinkt die Schneefallgrenze wieder bis ins Flachland. Entlang der Alpen und in höheren Lagen wird nochmals bis zu 20 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen.