Milde Temperaturen – Wo bleibt eigentlich die klirrende Kälte im Winter?

Bisher zeichnete sich der Winter 2021/2022 vor allem im Flachland durch milde Temperaturen aus. Auch im Februar dürften wirklich winterliche Temperaturen in grossen Teilen der Schweiz ausbleiben.

1 / 6 An den meisten Orten zeichnet sich dieser Winter bisher vor allem durch milde Temperaturen aus. 20min/Michael Scherrer Gefrorene Landschaften sind eine Seltenheit. 20min/Community Schuld daran sind die alles andere als winterlichen Temperaturen, die zu Spaziergängen oder Wanderungen einladen. 20min/Community

Darum gehts Die Temperaturen in diesem Winter liegen bis jetzt klar über den Messdaten der Vorjahre.

Daran hat auch der Klimawandel seinen Anteil: Gemäss Meteo Schweiz sind die Schweizer Winter im Schnitt zwei Grad wärmer als noch vor 1900.

Die milden Temperaturen werden sich wohl auch im Februar fortsetzen.

Der Winter steht für die meisten Leute stellvertretend für Schnee, viel Dunkelheit — und teils klirrende Kälte. Doch genau von letzterer scheint die Schweiz diesen Winter bisher so gut wie verschont geblieben zu sein, wie ein Blick auf die Wetterdaten zeigt. Gemäss den Daten vom Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie lagen die Temperaturen im Dezember 2021 im Mittelland etwa ein bis eineinhalb Grad Celsius höher als die Durchschnittswerte von 1981 bis 2010.

Kältesumme zeigt drastische Differenz

Diese Differenz erscheint zunächst minimal, errechnet man aber die Kältesumme, dann wird klar, wie mild der Winter tatsächlich war. Zur Kalkulation der Kältesumme werden alle Tages-Durchschnittstemperaturen, an denen die Werte im Negativbereich liegen, addiert. Je grösser die Kältesumme, desto kälter war also der Winter. Hier zeigen sich deutliche Unterschiede: Bis Januar 2022 ergab sich für den Standort Zürich-Fluntern eine Kältesumme von gerade mal minus 15 Grad. Im gleichen Zeitraum wurde 2005/2006 an dieser Wetterstation eine Kältesumme von minus 140 Grad gemessen.

Längere Kälteperioden fehlten in diesem Winter bisher völlig. In Wädenswil, wo in der Vergangenheit oft mehrmals pro Kältesaison Temperaturen bis minus zehn Grad Celsius gemessen wurden, liegt das Rekordtief diese Saison bisher erst bei minus fünf Grad. Der milde Verlauf des Winters lässt sich vor allem mit dem Ausbleiben von kalter Kontinentalluft erklären, die normalerweise durch Druckkonstellationen über Europa getragen werden.

Einfluss des Klimawandels

Auch der Klimawandel beeinflusst den Schweizer Winter. Zwar lässt sich nicht genau beziffern, wie stark sich die Erderwärmung auf bestimmte Wetterlagen auswirkt, klar ist aber, dass die zunehmend milder werdenden Winter in der Schweiz eine Folge der Klimaerwärmung sind. Im Vergleich zur vorindustriellen Zeit von vor 1900 sind die Temperaturen um zwei Grad gestiegen, wie der «Tages-Anzeiger» unter Berufung auf Meteo Schweiz schreibt.

Dass der Februar plötzlich mit frostigen Temperaturen überrascht, ist eher unwahrscheinlich. Zwar wäre ein plötzlicher Wetterumschwung wie im Winter 2011/2012 möglich, Expertinnen und Experten sehen die Chancen dafür aber als gering an. Die Berner Meteorologin Fabienne Muriset, Betreiberin des Blogs ortniwetter.info, rechnet in ihrer Monatsprognose damit, dass der Februar genau so weitermacht wie der Januar. Die Good News: mehr Sonne und wieder längere Tage.