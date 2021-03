Frage von Michael ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

Lieber Michael Betreffend Platzierung darf ich dich auf eine Ratgeber-Kolumne vom letzten Jahr verweisen. Dort ging es zwar nicht um ein Navi, sondern um eine Dashcam, aber bezüglich der Regeln zur Anbringung sind die Geräte gleichgestellt. Dies wird im Artikel 71 a der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge konkret geregelt: An, vor oder hinter Scheiben, «die für die Sicht des Führers oder der Führerin nötig sind, (…) dürfen keine Gegenstände angebracht werden, welche die Sicht des Führers oder der Führerin beeinträchtigen und die Lichtdurchlässigkeit unter 70 Prozent vermindern».

Einen konkreten Kauf-Tipp kann ich dir nicht geben. Sehr nützlich sind Geräte, die auch offline nutzbar sind; so verhinderst du teure Roamingkosten bei Fahrten im Ausland. Entscheidend ist, dass du dich für eine Marke entscheidest, die auf dem Markt gut etabliert ist. Wichtig sind eine gute Bedienbarkeit und automatische Updates: Denn ein Navi ist nur so gut, wie sein Kartenmaterial. Eine nützliche Zusatzfunktion, gerade für dich als Youngtimer-Besitzer, kann ausserdem eine integrierte Freisprechanlage sein. Dein Garagist oder deine Garagistin berät dich in dieser Frage sicher gerne und findet auch eine elegante Lösung für das Stromkabel, sodass es nicht zwischen Armaturenbrett und Zwölf-Volt-Anschluss in der Luft hängt, und hilft dir dabei, die Freisprechanlage mit dem Smartphone zu verbinden.