Wo das Feuerwerk erlaubt ist – und wo nicht

Die Karte zeigt die Feuerverbote in der Schweiz: Im Tessin und in Südbünden gilt ein absolutes Feuwerverbot (schwarz). Damit darf auch kein Feuerwerk gezündet werden. In der Nordwestschweiz (BL, BS, AG) gilt das absolute Feuerverbot in Wald und in Waldesnähe (grau) – wer aufpasst und genügend Abstand zum Wald hält, darf aber feuerwerken, wenn die Gemeinde keine anderen Bestimmungen erlassen hat. In den übrigen Gebieten ist die Waldbrandgefahr mässig (gelb) oder erheblich (orange).

Waldbrandgefahr.ch