Im Kampf gegen die zweite Corona-Welle sind die Kantone im Lead. Viele haben Massnahmen beschlossen, die über jene des Bundesrates hinausgehen. So haben rund ein Dutzend Kantone eine Maskenpflicht in Läden erlassen, nachdem der Bundesrat eine Maskenpflicht im ÖV eingeführt hatte. Doch was gilt wo?

Es gibt keine Maskenpflicht in Läden. Der Kanton hat die Regel, dass Bars und Clubs maximal 100 Leute einlassen dürfen, bis Ende Jahr verlängert. Es gilt eine ID-Pflicht.

Seit dem 12. Oktober gilt eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen (Bahnhöfe inkl. Perrons und Unterführungen, Bibliotheken, Geschäfte und Einkaufszentren, Gotteshäuser und religiöse Gemeinschaftsräume, Kinos, Museen, Poststellen, Theater, Verwaltungsgebäude). In Restaurants, Bars und Clubs muss eine Maske getragen werden, wenn man nicht sitzt. Restaurants und Bars müssen Kontaktdaten erfassen.

Eine Maskenpflicht in Läden gibt es nicht. Bars und Clubs dürfen maximal 100 Leute einlassen oder sie müssen Sektoren bilden. Sie müssen die Gäste registrieren und deren Daten überprüfen.

In Läden und Einkaufszentren ist die Maske obligatorisch, ebenso für Mitarbeitende von Restaurationsbetrieben, wenn der Schutz nicht garantiert ist. Öffentliche und private Veranstaltungen dürfen nur stattfinden, wenn die Gäste in Sektoren von 100 Personen unterteilt werden. Die Gästedaten müssen registriert werden.

Es gilt seit dem 28. August eine Maskenpflicht für Läden. Die Angestellten von Gastrobetrieben müssen eine Maske tragen, wenn sie Kontakt zu Kunden haben. Seit dem Sommer sind Discos und Bars verpflichtet, von den Gästen mindestens einen beglaubigten Ausweis und eine Handynummer zu verlangen.

In Gastrobetrieben ist die Konsumation nur im Sitzen gestattet. Die Gäste müssen sich registrieren. Bevor Kunden einen Laden betreten, müssen sie die Hände desinfizieren. Die Maske ist in Läden und am Flughafen Pflicht.

Die Hygienemaske ist auch hier Pflicht beim Gang in den Supermarkt oder in Geschäfte. In Gastrobetrieben gilt eine Maskenpflicht, wenn man nicht am Tisch sitzt. Zudem müssen die Gäste ihre Kontaktdaten registrieren, ab dem 14. Oktober soll das elektronisch erfolgen. Alle Anlässe mit mehr als 30 Personen müssen den Behörden gemeldet werden – selbst eine Geburtstagsparty. Private Veranstaltungen über 100 Personen sind per 14. Oktober verboten, wenn keine Masken getragen oder der Abstand nicht eingehalten werden kann.

1 / 4 Vor allem in der Westschweiz ist die Maske beim Einkaufen Standard. KEYSTONE Der Teufel liegt im Detail: Die Corona-Regeln sind in fast keinem Kanton gleich. iStock Am strengsten ist das Tessin, wo sich maximal 30 Personen treffen dürfen. Der Südkanton war im Frühling stärker als die Deutschschweiz von der Corona-Epidemie betroffen. KEYSTONE

Hier ist es erlaubt, ohne Maske einzukaufen. In Restaurants und Bars sind maximal 100 registrierte Personen gestattet.

Neuenburg kennt eine Maskenpflicht für Läden, allerdings sind kleine Geschäfte ausgenommen. In Gastrobetrieben liegt die Obergrenze bei 100 Personen. Wie im Jura muss man alle Anlässe mit mehr als 30 Leuten den Behörden melden.

Per 16. Oktober gilt eine Maskenpflicht für Läden, Einkaufszentren und Märkte. Bars und Clubs müssen die Kontaktdaten ihrer Gäste aufnehmen und überprüfen.

Per 16. Oktober gilt im Kanton Schwyz eine generelle Maskenpflicht an allen öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit über 50 Personen. Können die Abstände nicht eingehalten werden, muss auch bei Veranstaltungen mit weniger Personen eine Maske getragen werden. In öffentlich zugänglichen Innenräumen – in Läden, in der Post oder in Kinos – muss eine Maske getragen werden, wenn die Abstände nicht eingehalten werden können. Gleiches gilt für Gastrobetriebe.

Auch hier gilt eine Maskenpflicht in Läden, aber nicht auf der Post, in Banken oder Reisebüros. Das Verkaufspersonal muss eine Maske tragen, es sei denn, es werde durch eine Plexiglasscheibe geschützt. Zudem gibts eine ID-Pflicht für Bars und Clubs.

Der Südkanton hat wohl die härtesten Corona-Massnahmen des Landes. So sind Clubs geschlossen, es dürfen sich höchstens 30 Personen treffen. In Restaurants ist die Konsumation nur im Sitzen erlaubt, das Servicepersonal muss eine Maske tragen (und kein Face Shield). Die Daten der Gäste müssen erfasst und überprüft werden. In Läden gilt eine Maskenpflicht.

Waadt kennt eine Maskenpflicht für Läden, allerdings sind kleine Geschäfte ausgenommen. Wer in einem Restaurant oder einer Bar von seinem Tisch aufsteht, muss ebenfalls einen Mundschutz tragen. Essen und Trinken sind nur im Sitzen erlaubt.

Maskenpflicht in Geschäften. Diese müssen zudem obligatorisch Desinfektionsmittel bereitstellen. In Bars und Clubs ist die Zahl der Personen, die sich gleichzeitig im Lokal aufhalten dürfen, ab 20 Uhr auf 100 limitiert. Am Abend gibt es eine ID-Pflicht.

Maskenpflicht in Läden seit dem 10. Oktober. Serviceangestellte müssen im Gästeraum eine Maske tragen. Bei privaten Anlässen mit mehr als 100 Leuten muss eine Maske getragen werden, wenn die Abstände nicht eingehalten werden können.

Maskenpflicht in Geschäften, in Bars und Clubs sind bis zu 300 Personen erlaubt, wenn sie eine Maske tragen. Die Betriebe müssen die Gästedaten aufnehmen. Seit dem 1. Oktober müssen im Prostitutionsgewerbe die Kontaktdaten von Freiern erfasst werden. Bei privaten Anlässen mit mehr als 100 Leuten im Innern muss eine Maske getragen werden, wenn die Abstände nicht eingehalten werden können.

Die nicht aufgeführten Kantone haben keine Massnahmen beschlossen, die wesentlich über das Bundesgesetz hinausgehen.