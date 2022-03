Wo finde ich Schnupperlehrplätze in der Autobranche?

Frage von Michael ans AGVS-Expertenteam:

Ich habe letzte Woche das Bildungs-Special in der Printausgabe von 20 Minuten gesehen und mit Interesse gelesen, da meine Tochter eine spannende Lehrstelle sucht. Sie interessiert sich für Autos, ist sich aber noch nicht sicher, ob sie wirklich in einer Werkstatt oder doch lieber im Verkaufsbereich arbeiten will. Welche Optionen gibts für sie und gibts allenfalls Hilfe, um Schnuppermöglichkeiten zu finden?

Antwort:

Lieber Michael,



Als Verantwortlicher für Bildung beim Auto Gewerbe Verband Schweiz freut es mich natürlich sehr, dass sich deine Tochter für einen Job in unserer Branche interessiert. Die Autobranche braucht nämlich junge, motivierte Berufsleute, die im Leben vorwärtskommen wollen. Und ein Beruf im Autogewerbe bietet tolle Zukunftsperspektiven mit interessanten und attraktiven Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.



Wegen des rasanten Tempos, mit dem sich die Antriebstechnologien im Moment gerade wandeln, wird es deiner Tochter sowohl in der Werkstatt als auch im Verkauf, wo neue Beratungskompetenzen zu den unterschiedlichen Antriebsarten gefragt sind, bestimmt nicht langweilig.

Und wie gut die Ausbildung in der Autobranche ist, hat soeben das gute Abschneiden der Schweizer Delegation am Euro-Cup, einer internationalen Berufsmeisterschaft, gezeigt. Florent Lacilla erzielte an fünf der sechs Wettkampfstationen das beste Resultat und siegte deutlich. Das erfolgreiche Ergebnis der gesamten Schweizer Delegation war ein weiterer Beweis dafür, dass die Zusammenarbeit im dualen Berufsbildungssystem ausgezeichnet funktioniert. Das nächste nationale Schaufenster für Autoberufe werden übrigens die «SwissSkills» vom 7. bis 11. September 2022 in Bern sein. Diese kann man auch wieder live vor Ort mitverfolgen, wenn deine Tochter einen spannenden Einblick in unsere Berufswelt erhalten will.

Es kann sich sicherlich auch lohnen, dass deine Tochter schon vorher einen von den AGVS-Sektionen extra angebotenen und durchgeführten Eignungstest für technische Berufe absolviert. Damit kann man vor dem Antritt einer Lehrstelle feststellen, welche Grundbildung aus den vielseitigen Möglichkeiten am besten auf sie zugeschnitten wäre. Zudem können so auch die Lehrabbrüche auf ein Minimum reduziert werden, denn Interesse für Autos reicht bei der Vielzahl der Kompetenzen und Mobilitätsdienstleistungen, die ein Garagist heute erfüllen muss, nicht mehr. Es braucht auch ein solides schulisches Fundament.

Der Eignungstest ist eine Möglichkeit, eine andere – sicherlich äusserst clevere – Variante ist es, wenn deine Tochter in einer Garage schnuppern geht und so mehr über den Berufsalltag erfährt. Der AGVS betreibt zusammen mit Yousty gemeinsam aktives Lehrstellenmarketing und informiert auf der Plattform oder der eigenen Verbandseite auch umfassend und mit Videos über die verschiedenen Grundbildungen von Automobil-Mechatroniker/-in EFZ über Kaufmann/-frau EFZ im Automobil-Gewerbe bis zur neu angebotenen Detailhandelsfachmann/-frau EFZ Automobil After-Sales oder natürlich auch Sales. Auf Yousty selbst kann deine Tochter zudem schweizweit nach einem Schnupperlehrplatz in der Autobranche suchen.



Lieber Gruss und deiner Tochter viel Spass beim Schnuppern.

