Nüni in Zürich-Altstetten - Wo früher SBB-Hochofen war, lockt nun Restaurantterrasse

Mit dieser Terrasse will das neue Lokal in Zürich-Altstetten Gäste anlocken.

Die Corona-Pandemie setzt vielen Gastronomiebetrieben zu, immer wieder müssen Lokale ihre Türen für immer schliessen. Nicht so auf dem Areal der ehemaligen SBB-Werkstätten in Zürich-Altstetten. Dort öffnet am kommenden Mittwoch erstmals das Bistro Nüni. «Wir haben viele Monate geplant und uns darauf gefreut», sagt Marketing-Chefin Lorraine Goldschmid. Im Angebot sind Drinks und Gerichte aus dem Ofen. «Das ist eine Hommage an den Hochoöfen, der hier früher von der SBB für die Her­stellung von Zugteilen genutzt wurde.»