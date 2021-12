Finanz und Wirtschaft – Wo gehts hin, Wallstreet?

Es ist was los an Wallstreet. In den vergangenen sieben Handelstagen stieg oder fiel der marktbreite Aktienindex S&P 500 sechs Mal mehr als 1 Prozent – das gab es zuletzt im November des vergangenen Jahres –, in den fünf Wochen zuvor hingegen kein einziges Mal. Dabei ging es drei Mal hoch und drei Mal runter. Die Nervosität der Anleger zeigt sich auch im Volatilitätsindex Vix, der die erwartete Schwankungsbreite des US-Aktienmarktes abbildet. In einem Monat hat er sich verdoppelt. Anleger rechnen also auch in den nächsten Tagen mit grösseren Ausschlägen.