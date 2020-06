vor 37min

Foto-Challenge

Wo hast du deinen letzten Sommer verbracht? Zeig es uns!

Wegen der Corona-Pandemie verbringen viele den Sommer in der Schweiz oder in den umliegenden Nachbarländern. Also Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen: Zeig uns den Lieblingsort deiner letzten Sommerferien.

von Daniel Krähenbühl

1 / 4 Dolce Vita am Meer … Foto: Getty Images … oder doch Wanderurlaub in den Dolomiten? Getty Images Oder doch eher in Vietnam … Getty Images/iStockphoto

Lade hier die Bilder aus deinen letzten Sommerferien hoch!