Wetter: Achtung Bodenfrost! Jetzt musst du auf den Strassen besonders vorsichtig sein

Verbreitet sinken die Temperaturen am Dienstagmorgen im Flachland leicht unter den Gefrierpunkt – besonders Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich deshalb vor Bodenfrost in Acht nehmen. Um 5.45 Uhr wurden in Genf -0,4 Grad gemessen, in Neuenburg 0,2 Grad, in Thun BE -0,2 Grad, in Interlaken BE 0,1 Grad, in Möhlin AG 0,5 Grad und auf dem Uetliberg ZH -1,8 Grad. In Glarus wurden 0,1 Grad gemessen, in Bischofszell TG -1,1 Grad, in Scuol GR -5,3 Grad, in Neuhausen am Rheinfall SH 2,6 Grad, in Luzern 1 Grad, in Altdorf UR 1,1 Grad und in Lugano TI sowie in Stabio TI 7,7 Grad.