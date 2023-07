Vermisstmeldung: Wo ist der 25-jährige Aleksandr?

Aleksandr ist 25 Jahre alt, hat eine schlanke Statur und ist 1,85 Meter gross. Sein Gesicht ist länglich mit einer spitzen Nase. Die Haare trägt er glatt, sie sind wie die Augen braun. Zudem hat Aleksandr einen Ziegenbart und seine Ohren zieren schwarze Ohrringe. Er spricht Italienisch.





Der 25-Jährige verschwand am Donnerstag, 20. Juli gegen 16.30 Uhr aus seinem Haus in Taverne TI. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er Schuhe der Marke Nike mit weissem Logo. Der Rest der Bekleidung ist unbekannt.



Bei Informationen wird gebeten, sich unter 0848 25 55 55 an die Kantonspolizei zu wenden.