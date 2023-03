Rentenreform: Emmanuel Macron wegen teurer Uhr in Kritik

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat während eines TV-Auftritts mit einer Geste für Ärger gesorgt. Macron sprach am Mittwochabend mit zwei Journalisten über die von der Regierung durchgeboxte Reform , nach der das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre steigen soll. Jedes Mal, wenn der Präsident seine Hände bewegte, schien unter dem Ärmel seine teure Uhr hervor. Als er dies bemerkte, legte er seine Arme unter den Tisch – und plötzlich war die Uhr an seinem Handgelenk verschwunden.

Uhr ist 40 Mal günstiger als vermutet

Dass Macron seine Uhr entfernte, lässt sich zwar nicht bestreiten. Doch die Uhr, die er an dem Abend trug, soll gar nicht so teuer sein, wie die Internetgemeinde vermute, berichtet «franceinfo». Der Präsident habe keine F.P. Journe angehabt, sondern eine Uhr der französischen Marke Bell&Ross. Das Modell BRV 1-92 mit blauem Zifferblatt und schwarzem Armband kostet «nur» 2400 Euro, also rund 40 Mal weniger als der Preis, der in den sozialen Netzwerken kursierte.