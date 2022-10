Washington : «Wo ist Nancy?» – Mann von US-Politikerin Pelosi mit Hammer attackiert

Der Angreifer dringt ins Zuhause des Ehepaars in San Francisco ein und verletzt den 82-Jährigen mit einem Hammer. Nancy Pelosi hält sich zu dem Zeitpunkt in Washington auf.

Nancy Pelosis Mann Paul Pelosi wurde bei der Attacke am Kopf und am Körper verletzt.

Der Ehemann der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi ist bei einem Einbruch in das gemeinsame Zuhause des Paars von einem Angreifer mit einem Hammer attackiert worden. Der Eindringling habe mit dem Hammer auf den 82-jährigen Paul Pelosi eingeschlagen, sagten zwei Gewährsleute der Nachrichtenagentur AP. Dieser habe an Kopf und Körper Verletzungen durch stumpfe Gewalt erlitten. Der Angreifer habe das Wohnhaus der Pelosis am frühen Freitagmorgen gezielt ins Visier genommen, sagten die Gewährsleute. «Wo ist Nancy, wo ist Nancy?», habe er gerufen, sagte eine weitere mit dem Fall vertraute Person der Nachrichtenagentur AP.

Paul Pelosi wurde medizinisch versorgt. Es werde erwartet, dass er sich vollständig von dem Angriff erhole, sagte der Sprecher der Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, Drew Hammill. Nancy Pelosi befand sich während des Einbruchs nicht in dem Anwesen in San Francisco. Der Verdächtige wurde unter anderem unter dem Vorwurf des versuchten Mordes und der Körperverletzung festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Zu seinem Motiv seien Ermittlungen aufgenommen worden, sagte Hammill. Die Familie Pelosi bitte nach dem Vorfall darum, dass ihre Privatsphäre respektiert werde.

Joe Biden entsetzt über Attacke

Nancy Pelosi kehrte in dieser Woche von einer Sicherheitskonferenz in Europa nach Washington zurück und wollte am Samstag auf einer Veranstaltung mit Vizepräsidentin Kamala Harris eine Rede halten. Paul Pelosi ist ein wohlhabender Investor, der sich weitgehend an der US-Westküste aufhält. Zu formalen Anlässen in Washington begleitet er seine Frau häufig. In San Francisco leben beide im noblen Wohnviertel Pacific Heights. Das Paar hat fünf erwachsene Kinder und viele Enkel und ist seit 59 Jahren verheiratet.