Vermisst in England: Wo ist Nicola Bully (45)? – Mutter «löste sich in Luft aus»

Vermisst in England : Wo ist Nicola Bulley (45)? – zweifache Mutter «löste sich in Luft auf»

1 / 4 Die 45-jährige Nicola Bulley verschwand am 27. Januar 2023, als sie mit ihrem Hund spazierte. Polizei Lancashire Das Handy der Frau und der Hund wurden um 9.35 Uhr an dieser Bank am Fluss Wyre in Nordwestengland gefunden. Facebook/Gordon’s News Bulley, eine Hypothekenberaterin, hatte sich mit ihrem Handy in eine Online-Besprechung eingeloggt, aber nie ausgeloggt, als die Besprechung endete. Facebook / UnleashedXtreme

Darum gehts Nicola Bulley aus der britischen Grafschaft Lancashire ist am 27. Januar verschwunden.

Am Ort, an dem sie zuletzt gesehen wurde, fand man ihr Handy und ihren Hund.

Ihre Familie ist verzweifelt, die Polizei ratlos.

Was ist mit Nicola Bulley passiert? Das mysteriöse Verschwinden der zweifachen Mutter beschäftigt seit einer Woche die Öffentlichkeit in Grossbritannien. Vergangenen Freitag hatte die 45-Jährige ihr Haus im nordwestenglischen Ort St. Michael’s on Wyre verlassen, um ihren Hund Willow Gassi zu führen. Seither wurde sie nicht mehr gesehen.

Was weiss man?

Die Frau setzte um 8.43 Uhr des 27. Januars ihre sechs und neun Jahre alten Töchter an der Schule ab und ging mit dem Hund spazieren.

Um 8.50 Uhr sah sie ein Bekannter, der ebenfalls seinen Hund spazierte, über ein Feld gehen. Bulley und der Mann kreuzten sich, dann lief die Frau weiter in Richtung Fluss.

Um 8.53 Uhr schickte die Hypothekenberaterin ein Mail an ihren Chef.

Um 9.01 Uhr wählte sie sich mit ihrem Handy in eine Online-Besprechung ein.

Um 9.10 Uhr wurde sie von einer Bekannten gesehen – es war das letzte Lebenszeichen.

Die Online-Besprechung endete gegen 9.30 Uhr, aber die 45-Jährige loggte sich nicht aus.

Um 9. 35 Uhr wurden Bulleys Telefon und der Hund an einer Bank am Fluss gefunden.

Wie lautet der Verdacht der Polizei?

Die britische Polizei geht davon aus, dass die Mutter von zwei Mädchen in den Fluss gestürzt ist. Dies sei die «Hauptarbeitshypothese», teilte die Behörde mit. Es handele sich vermutlich «nicht um einen verdächtigen, sondern einen tragischen Fall einer vermissten Person», sagt Chefermittlerin Sally Riley zu britischen Medien. «Wir haben aber ein Zehn-Minuten-Fenster, in dem wir Nicolas Bewegungen nicht erklären können», so die Polizistin.

Wo sucht die Polizei?

Beamte untersuchten am Donnerstag einen Parkplatz am Fluss Wyre in Poulton-le-Fylde, Lancashire. Spezialisten in weissen Schutzanzügen sperrten die Zone ab und sammelten Beweismaterial. Der Ort liegt knapp 15 Kilometer flussabwärts von der Stelle, an der Bulley zuletzt gesehen wurde. Ein Polizeisprecher erklärte, es handele sich um Ermittlungen im Zusammenhang mit einem verdächtigen Fahrzeug.

Was sagt die Familie?

«Wir werden nie die Hoffnung verlieren», sagte Paul Ansell, der Lebensgefährte der Frau im Gespräch mit britischen Medien. «Aber im Moment ist es, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Es ist einfach verrückt.» Er konzentriere sich ganz «auf meine beiden Töchter und versuche, so stark wie möglich für sie zu sein», so Ansell.

Bulleys Schwester sprach im Sender Sky News von einem «Alptraum».