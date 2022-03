Gerüchte in Russland : Wo ist Verteidigungsminister Schoigu? «Er hat momentan viel zu tun»

Da er seit 13 Tagen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen wurde, gab es zuletzt viele Spekulationen um den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Von der russischen Regierung heisst es nun, Schoigu habe derzeit viel zu tun.

Die russische Regierung hat Spekulationen über die lange Abwesenheit von Verteidigungsminister Sergej Schoigu in der Öffentlichkeit zurückgewiesen. «Der Verteidigungsminister hat im Moment viel zu tun», sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag vor Journalisten. Später teilte Peskow russischen Nachrichtenagenturen mit, Schoigu habe während einer Sitzung des Sicherheitsrats Präsident Wladimir Putin über den Verlauf des Militäreinsatzes in der Ukraine informiert.

Am Abend hiess es dann in einer Erklärung des Verteidigungsministeriums, Schoigu habe mit seinem armenischen Kollegen Suren Papikjan telefoniert. Sie hätten über die «aktuelle Lage in der Region und den Gebieten gesprochen, in denen die russischen Friedenstruppen in Berg Karabach ihre Pflicht erfüllen».