Nathan knows - «Wo kann ich mich anonym auf HIV testen lassen?»

Der 19-jährige Fabio hat Sex mit Männern – und will sich jetzt anonym auf HIV testen lassen. Experte Nathan erklärt, wo das geht.

Nun will er sich testen lassen, will aber nicht, dass seine Eltern davon erfahren.

Er hat gehört, dass HIV und andere sexuell übertragbare Krankheiten in der Gay Community öfter vorkommen.

Flavio* ist 19, macht eine Lehre und wohnt noch bei seinen Eltern. Sexuell möchte er sich nicht festlegen: Er hatte schon Freundinnen, datet in letzter Zeit aber häufiger Männer, wovon seine Eltern nichts wissen. Gerade macht er sich etwas Sorgen bezüglich HIV und anderer sexuell übertragbarer Krankheiten (STIs), da er gehört hat, dass diese in der Gay Community häufiger vorkommen.

Lass dich im Mai testen - Jugendliche bis Jahrgang 2001 zahlen nur 25 Franken

Ich gratuliere Flavio erstmal zum Entscheid, sich testen lassen zu wollen. Denn nur durch Tests können Infektionen erkannt, behandelt und Übertragungsketten unterbrochen werden. Ich verstehe auch Flavios Bedürfnis nach Anonymität. Die Testresultate unterliegen zwar der ärztlichen Schweigepflicht, Flavios Familie oder sein Lehrmeister dürfen nicht über das Resultat informiert werden. Aber in einem etwas anonymeren Setting kann sich Flavio unbeschwerter testen und beraten lassen.

Im Prinzip gibt es in der Schweiz viele Orte, an denen anonyme HIV- oder STI-Tests angeboten werden: Zum Beispiel an Unispitälern, Checkpoints oder regionalen Aids-Hilfen. Die Kosten muss man nicht zwingend über die Krankenkasse abrechnen, sondern kann sie selbst übernehmen. Bei Tests auf verschiedene STIs können diese sich allerdings auf eine gewisse Höhe summieren. Deshalb habe ich für Flavio einen Tipp: Im Mai führen die Schweizer Checkpoints und weitere ausgewählte Stellen eine grosse Testaktion durch. Für Tests auf HIV und die drei wichtigsten STIs zahlen Männer, die Sex mit Männern haben, nur 75 Franken. Jugendliche bis Jahrgang 2001 sogar nur 25 Franken.