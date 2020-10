Wo montiere ich die Schneeketten beim 4x4?

Frage von Romy ans AGVS-Expertenteam:

Deine Frage ist keineswegs naiv. Denn die konstruktiven Eigenschaften der Allradsysteme unterscheiden sich je nach Hersteller und Modell deutlich voneinander. So haben einige Autos quasi eine Hauptantriebsachse und die andere wird nur bei Bedarf, also in der Regel bei Traktionsproblemen, zugeschaltet. In solchen Fällen machen die Ketten auf der Hauptantriebsachse wohl mehr Sinn. Andere Autos – insbesondere geländetaugliche Exemplare – lassen den Fahrer über die Verteilung der Antriebskräfte mitentscheiden, indem er die Differenziale und Kupplungen zwischen den Rädern über entsprechende Schalter, Hebel oder den Bordcomputer selbst steuern kann. Dementsprechend liegt der Entscheid über die richtige Montageposition der Ketten eher beim Fahrer; beim harten Einsatz im Schnee empfiehlt sich dann ohnehin eine vierfache Ausstattung mit Schneeketten.