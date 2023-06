Wo sind die Wagner-Söldner – und wo ist Prigoschin?

Die Wagner-Kämpfer sollen mit ihrem Chef ins Exil nach Belarus, so will es Moskau offenbar. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass das geschehen ist.

1 / 8 Kämpfer der Wagner-Gruppe ziehen am späten Abend des 24. Juni aus dem zuvor besetzten Rostow am Don ab. AFP Der Chef der Söldner-Truppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, wurde zuletzt gesehen, als er am Samstag die südrussische Stadt Rostow am Don verliess. Am Montag veröffentlichte er eine Audiobotschaft, in der er erklärte, wieso er den Aufstand abgebrochen hatte. REUTERS Prigoschin und Tausende seiner Söldner waren am 24. Juni auf Moskau marschiert und hinterliessen eine Spur der Verwüstung. Im Bild: Ein russischer Militärjet, der angeblich von Wagner-Truppen auf dem Weg nach Moskau abgeschossen wurde. via REUTERS

Darum gehts Seit dem Söldner-Aufstand in Russland letztes Wochenende bleibt vieles unklar.

Von einigen Involvierten fehlt jede Spur.

Eine Zusammenstellung, was über den Verbleib der Hauptakteure bekannt ist.

Der Chef der Söldner-Truppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, liess letzten Samstag den Machtkampf mit der russischen Militärführung eskalieren. Seine Kämpfer besetzten zwischenzeitlich unter anderem die südrussische Stadt Rostow am Don und marschierten in Richtung Moskau.

Unter Vermittlung des belarussischen Machthabers Lukaschenko brach Wagner-Chef Prigoschin den Marsch ab. Der langjährige Bekannte und Geschäftsfreund von Russlands Präsident Wladimir Putin, der mit den Eliten in Moskau wenig zu tun hat, ist seit Tagen nicht mehr gesehen worden.

Was ist mit den 25’000 Wagner-Söldnern?

Was mit Prigoschins 25’000 Mann starker Söldnertruppe in Russland und in der Ukraine ist, bleibt schemenhaft.

Bis morgen, 1. Juli, müssen alle russischen «Freiwilligeneinheiten» einen Vertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium unterzeichnen, wegen der «Wirksamkeit ihres Einsatzes» im Ukraine-Krieg.

Die «Kadyrowzy» um Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow haben den Vertrag bereits unterzeichnet und unterstellen sich damit formal der regulären russischen Armee.

Wagner-Chef Prigoschin hat sich dem bislang verweigert.

Putin stellt die Wagner-Söldner vor die Wahl: Entweder sie unterzeichnen den Vertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium, sie schliessen sich in der Ukraine anderen bewaffneten Gruppen an oder sie gehen nach Belarus, wohin auch Wagner-Chef Prigoschin ins Exil soll.

Wo sind sie?

3000 bis 5000 Wagner-Söldner hatten sich Prigoschin auf dem Marsch auf Moskau angeschlossen. Es ist unklar, wo sie genau sind.

Wagner-Söldner seien noch immer in den von Russland kontrollierten Regionen der Ukraine, so das US-Pentagon. Es sei «noch zu früh» zu sagen, in welcher Funktion die Truppe für die Dauer des Krieges tätig sein werde.

Es gibt noch keine Anzeichen dafür, dass Wagner-Kämpfer nach Belarus ziehen.

In Syrien, wo Hunderte weitere Söldner stationiert sind, gehen die Wagner-Operationen wohl nicht mehr lange weiter – im Gegensatz zu den afrikanischen Ländern, wo auch der Kreml lukrativ verbandelt ist.

Interessant: In den Wagner-Rekrutierungsbüros Russlands laufen die Rekrutierungen von Söldnern noch immer weiter.

Was macht der Kreml mit der Firma Wagner?

Anfang Woche hatte der russische Präsident Putin bekannt gegeben, dass Wagner «vollständig vom Staat finanziert» werde – ein krasser Gegensatz zu allen Versicherungen der letzten Jahre, dass der russische Staat keinerlei Verbindungen zu Wagner unterhalte. Jetzt gab Putin bekannt, dass Moskau zwischen Mai 2022 und Mai 2023 umgerechnet 940 Millionen US-Dollar an die Gruppe gezahlt habe.

Ein Investment, das kaum einfach abgeschrieben wird: Der Kreml werde jetzt wohl die formale Kontrolle über die Wagner-Gruppe übernehmen und sie in ein staatliches Unternehmen umwandeln, schreibt das «Institute for the Study of War» in seiner täglichen Analyse.

Die «Mitarbeiter» von Prigoschins Firma will Moskau nicht nur dem Verteidigungsministerium unterstellen, dem Unternehmen werden offenbar auch die Waffen entzogen: Die Vorbereitungen für die Übergabe von schwerem militärischem Gerät aus dem Wagner-Unternehmen an aktive Einheiten der russischen Streitkräfte seien im Gange, meldete Moskau Anfang Woche.

Wo ist Jewgeni Prigoschin?

Prigoschin wurde zuletzt gesehen, als er am Samstag die südrussische Stadt Rostow am Don verliess. Am Montag veröffentlichte er eine Audiobotschaft, in der er erklärte, wieso er den Aufstand abgebrochen hatte.

Der Kreml und der belarussische Präsident Lukaschenko behaupten, Prigoschin habe sich bereit erklärt, Russland in Richtung Belarus zu verlassen. Er werde nicht strafrechtlich belangt. Es gibt Spekulationen, wonach Prigoschin sich nicht im Exil befinde, sondern in seiner Heimatstadt St. Petersburg mit Putin über seine Zukunft verhandele. Prigoschin war einst ein enger Verbündeter von Putin. Beide wuchsen in St. Petersburg auf und kennen sich seit den 1990er-Jahren.

«Zu klein für zwei Alphamännchen»

Beobachter bezweifeln, dass Prigoschin im belarussischen Exil bleiben werde. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko sei nicht naiv, so Kamil Kłysiński, Belarus-Experte am Zentrum für Oststudien in Warschau. «Die bessere Option für ihn ist es, Prigoschin eine Zeit lang zu beherbergen, ihn dann aber viel weiter zu schicken, vielleicht nach Afrika. Belarus ist zu klein für zwei Alphamännchen.»

Dass der Wagner-Chef in Russland keine Zukunft mehr hat, unterstreichen Berichte, wonach dem Kreml nahestehende Geschäftsleute dabei sind, Prigoschins heimisches Medienimperium zu erwerben.