Jugendgangs: «Wo sind denn die Eltern dieser Jugendlichen den ganzen Tag?»

«Wenn man an ihnen vorbeigeht und versucht, sie in die Schranken zu weisen, werden sie sofort sehr aggressiv», erzählt ein Anwohner Seebachs . In diesem Zürcher Quartier treiben mehrere Dutzend Jugendliche ihr Unwesen. Sie pöbeln herum und beleidigen Passanten. Weiter sagt er, dass für die meisten Leute klar sei, dass man diese Jugendlichen nicht «falsch» oder zu lange anschauen und ihnen nicht in die Quere kommen dürfe. «Es ist eine regelrechte Rudelbildung. Die älteren Leute im Quartier fürchten sich vor den Kindern.»

Viele Leserinnen und Leser der Community geben der Politik die Schuld an dem wachsenden Problem. Einige zeigen auch auf, dass solche Vorfälle nicht nur in Seebach vorkommen. Hier findest du eine Auswahl der Kommentare. Weitere Meinungen kannst du im Artikel lesen.

«Gleichgültigkeit der Politik»

Theres2 ist eine der Leserinnen, die die Politik in Zugzwang sieht. Sie schreibt: «Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, sagt ein Sprichwort. Aber wo kein politischer Wille ist, gibt es auch keine Lösung.» Dr-g sieht es ähnlich: «Diese Situation haben wir dank jahrelanger bürgerlichen Mehrheiten in sämtlichen Gremien! Es geht ja immer um möglichst tiefe Steuern – und da fehlt halt Geld für Sicherheit, Bildung und Kultur.»

«Die Eltern sind schuld»

Jedoch nicht alle Mitglieder der Community sehen die Politik als Schuldtragenden. Ofelia1879 etwa findet, dass die Eltern zur Rechenschaft gezogen werden sollten: «Eltern sind verantwortlich für ihre Kinder! Wo sind die denn den ganzen Tag?» _Leseer007_ sieht es genauso: «Auch wir haben damals mit 13-14 Jahren rumgepöbelt. Aber wir hatten Grenzen und noch Respekt vor Älteren. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass meist die Eltern die Schuld tragen. Sie verbringen zu wenig Zeit mit ihren Kindern und wissen meistens nicht, was die so treiben. Ausserdem sind es auch Filme, Netflix und die sozialen Medien, die Gewalt, Verantwortungslosigkeit und die rebellische Art vorleben.»

«Das passiert auch an anderen Orten»

In den Kommentaren geht es aber nicht nur darum, wer schuld an dem Problem ist, oder welche Lösungen es dafür gibt. Andere Leserinnen und Leser weisen darauf hin, dass solche Vorfälle nicht nur in Seebach vorkommen. So schreibt Lindenbluete: «Auch in Schwamendingen wird man am Schwamendingen-Platz oder aber ab Bhf. Stettbach von Gruppen nachts angemacht.»