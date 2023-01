Vor Australian Open : Wo steckt bloss Tennis-Star Naomi Osaka?

Eine Teilnahme Naomi Osakas am Australian Open wird immer unwahrscheinlicher.

Vermutlich hält sich die 25-Jährige zurzeit in Los Angeles auf.

Am Freitag gab bereits die Weltnummer eins der Männer, Carlos Alcaraz , für das Australian Open Forfait. Grund dafür ist eine Muskelverletzung. Allerdings droht den Organisatoren des Grand-Slam-Turniers, einen weiteren Hochkaräter für die Ausgabe 2023, die am 16. Januar beginnt, zu verlieren.

Depressionen und Europareise

Zuletzt hat Osaka, mittlerweile die Weltnummer 42, am Turnier im September in Tokio teilgenommen und dort wegen Bauchschmerzen in der zweiten Runde Forfait gegeben. Seither gabs wenig zu sehen von der Japanerin.