«Vogue»-Cover für Karl Lagerfeld sorgt für Kritik: «Wo zur Hölle ist Cara Delevingne?»

Die Met Gala findet dieses Jahr mit Roger Federer und Dua Lipa als Mit-Gastgeber statt und ehrt mit dem Thema «Karl Lagerfeld: Eine Linie der Schönheit» das Schaffen des ikonischen Designers. Im Vorfeld zum Anlass bringt die US-amerikanische «Vogue» ein Cover zu Ehren des Hamburger Modeschaffenden heraus. Dafür lässt die «Vogue» zehn Looks neu interpretieren und zeigt die Outfits an zehn Models, «die Karl Lagerfeld am meisten liebte». Den Userinnen und Usern auf Social Media fällt auf, dass dabei zwei von Karls bekanntesten Musen fehlen: Cara Delevingne und Claudia Schiffer. Diese Entscheidung sorgt auf Social Media für viel Kritik.

«Ersetzt Kendall mit Cara!»

Auf dem Cover sind unter anderem Topmodels wie Kendall Jenner, Naomi Campbell, Shalom Harlow und Gigi Hadid abgebildet. «Wenn wir von Models reden, die Karl am meisten liebte, dann müssten da auch Claudia Schiffer und Cara Delevingne drauf sein – nicht?», lautet der am meisten gelikte Kommentar unter dem Bild. «Ersetzt Kendall mit Cara!», fordern einige Fans. «Wo zur Hölle ist Cara?», so die klaren Worte der Fans an die «Vogue». Der Verlag Condé Nast hat sich bisher noch nicht zur Kritik geäussert.