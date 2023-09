Postpartum-Zentrum: Frischgebackene Mamis flüchten nach der Geburt in Wellness-Ferien

Wellness nach den Wehen: In Asien und den USA liegen Zentren, die luxuriöse Entspannung nach der Geburt anbieten, voll im Trend. Auch in der Schweiz gibt es einen Anbieter.

Bei einer Geburt durchläuft der Körper einer Frau enorme Strapazen. Doch auch danach ist meist kein Ausruhen angesagt, sondern schlaflose Nächte, schmerzhaftes Stillen und ein ausgelaugter Körper.

Wer sich das nicht antun will und es sich leisten kann, bucht sich mit seinem Neugeborenen in einem sogenannten Postpartum-Zentrum ein, also ein Wochenbett-Zentrum. Hier gibt es Massagen, Wellness, massgeschneiderte Menüs und Pflegepersonal, das sich rund um die Uhr um das Baby kümmert.

Tiktok-Mütter zeigen Luxus

In asiatischen Ländern boomen die Wellness-Zentren und in den USA öffnen mehr und mehr Anbieter ihre Pforten. Auch auf Tiktok kursieren Videos, in denen frischgebackene Mamis ihren Aufenthalt in den Postpartum-Zentren dokumentieren.

Begriffserklärung Postpartum: Englisch für «nach der Geburt».

Postpartal: Bedeutet «nach der Geburt eines Kindes».

Wochenbett: Zeitraum von sechs bis acht Wochen nach der Entbindung.

Teure Erholung

Billig ist diese Erholung nicht: In den USA zahlt man mindestens 850 Dollar pro Nacht, in Südkorea umgerechnet rund 3000 Franken für zwei Wochen. Und in der Schweiz? Der erste Postpartum-Retreat hierzulande wurde Anfang Jahr lanciert. Drei Tage Pflege, Wellness und Workshops kosten bei «Sentosa Care» 2900 Franken. Noch gibt es kein physisches Zentrum – das Team von Nikkii Spahr, Geschäftsführerin von «Sentosa Care», besucht neue Eltern noch zu Hause.

«Dort unterstützen wir Mütter zum Beispiel mit Massagen, Beckenboden- und Atemübungen oder Akupunktur. Zudem ist eine Doula rund um die Uhr verfügbar», erklärt Spahr. Eine Doula ist, im Unterschied zur Hebamme, eine nicht medizinische Helferin und steht vor, während und nach der Geburt emotional und körperlich zur Seite.

«Viele wichtige Aspekte der Heilung nach einer Geburt werden komplett vergessen», meint Spahr. Deshalb wolle sie das Konzept der intensiveren postpartalen Pflege auch in der Schweiz bekannt machen. Bereits jetzt habe sie viele Anfragen von Müttern, die in den nächsten Monaten gebären würden. Sobald die Warteliste genügend lang sei, wolle Spahr eine eigene Privatklinik eröffnen oder in Zusammenarbeit mit Hotels ein Postpartum-Zentrum einrichten – in den nächsten zwei Jahren soll es so weit sein.

Familie und Freunde unterstützen

Fraglich bleibt, ob der Trend überhaupt in die Schweiz überschwappen wird. «Die Situation ist bei uns ganz anders», sagt Barbara Stocker, Präsidentin des Schweizerischen Hebammenverbands. «In der Schweiz erhalten Wöchnerinnen und deren Familien direkt ab Spitalaustritt Betreuung durch die Hebamme», erklärt sie. Diese überwache die Rückbildung bei der Mutter, kontrolliere und pflege allfällige Wunden, unterstütze beim Stillen und überwache den Säugling.

Diese Leistungen werden von der obligatorischen Krankenversicherungen vergütet, alle Frauen und Säuglinge haben Zugang, so Stocker. Unterstützung im Haushalt würden Eltern von Familienangehörigen oder Freunden bekommen. Ein Postpartum-Zentrum hält Stocker nicht für nötig: «Wer richtig viel Geld hat, kann auch eine Nanny engagieren, in ein Fünf-Sterne-Hotel fahren und ein Wellness-Angebot in Anspruch nehmen. Dafür braucht es keine neuen Angebote.»

«Das fehlt der Schweiz»

Anders sieht das Annika Redlich vom Verband Postpartale Depressionen Schweiz. «Ein Postpartum-Zentrum wäre super und müsste aber allen zustehen – ohne Unterstützung der Krankenkassen können sich das nur wenige leisten», so Redlich. In anderen Ländern würden Eltern 30 bis 40 Tage lang bekocht und gepflegt. «Das fehlt uns in der Schweiz.» Zudem hätten viele Frauen auch vor der Geburt keine Zeit, um sich auf diese vorzubereiten, sondern arbeiteten bis kurz vor dem Entbindungstermin.