Ormalingen BL: Wocheneinkauf unmöglich – Feuer zerstört Dorfladen 

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem Brandausbruch im Lagerraum eines Minimarktes in Ormalingen BL. Die Feuerwehr war im Einsatz, jedoch wurde niemand verletzt, erklärt die Baselbieter Polizei in ihrer Medienmitteilung. Eingegangen war die Meldung gegen halb fünf Uhr morgens. «Beim Eintreffen der Ereignisdienste am Brandort befand sich der Eingangsbereich in Vollbrand», so die Polizei weiter. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. So konnte verhindert werden, dass das Feuer vom Lagerraum aus auf das Hauptgebäude überspringen konnte.