Kanton Wallis: Wölfe rissen in einem Sommer 415 Nutztiere

Der Kanton Wallis hat am Donnerstag seine Wolfs-Bilanz für das Jahr 2022 veröffentlicht. Wie die Dienststellen für Jagd, Fischerei und Wildtiere und Landwirtschaft mitteilen, wurden im gesamten Jahr 51 Wölfe formell identifiziert. Das sind 15 mehr als im Jahr 2021.

Für Abschussbewilligungen wurden also 227 Risse berücksichtigt. Drei Bewilligungen für Einzelabschüsse wurden gewährt: und zwar in den Regionen Goms-Aletsch, Augstbord und Val d’Illiez. In den beiden letztgenannten Regionen wurde auch je ein Wolf geschossen. Ein Regulierungsgesuch für das Rudel im Val d’Hérens ist Gegenstand eines Beschwerdeverfahrens. Aus diesem Rudel wurden ebenfalls zwei Wölfe erlegt.