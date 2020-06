Nach mehreren Rissen

Wölfe sind in Graubünden jetzt unter genauer Beobachtung

Beobachtungen in Zusammenhang mit Wölfen und anderen Grossraubtieren im Kanton Graubünden werden neu mit einer App erfasst und zentral ausgewertet. Gewisse Daten sind auch öffentlich zugänglich.

Die Wolfspopulation im Kanton Graubünden wächst, und seit dem Monat März sind mehr Sichtungen und Vorfälle mit Wölfen registriert worden als in anderen Jahren. Landwirte meldeten dem Amt für Jagd und Fischerei Graubünden mehr als vierzig Ereignisse, wie es in einer Mitteilung heisst. Darunter waren rund 15 Nutztiere, die mit Elektrozäunen oder durch Herdenschutzhunde geschützt waren. Vor allem in der Surselva-Region kam es zu sehr vielen Vorfällen. Das änderte gar das Verhalten der Mutterkühe.

Nun gibt es ein neues System. Das Amt erfasst neu Beobachtungen und Ereignisse mit Wölfen, Bären, Luchsen und anderen Grossraubtieren über eine App. Ort, Zeit und Art der Beobachtung gelangen so zeitnah in eine Datenbank und können zentral ausgewertet werden. Das System erlaubt eine noch schnellere Alarmierung von Nutztierhaltern in den Gegenden, in denen Sichtungen und Vorfälle registriert werden.