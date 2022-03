Die beiden Wölfinnen aus dem Sikypark in Crémines sind eingeschläfert worden. Eine Zusammenführung mit dem anderen Wolfsrudel wäre keine Option gewesen.

Sikypark in Trauer : Wölfinnen Dominia und Suminia mussten eingeschläfert werden

Diese Woche musste der Sikypark in Crémines im Berner Jura von seinen beiden Wölfinnen Dominia und Suminia Abschied nehmen. Dem Parkteam fiel der Abschied schwer, doch «als Tierrettungspark beherbergen wir viele alte Tiere, weshalb wir immer damit rechnen müssen, dass einer unserer Schützlinge uns verlässt», meint Marc Zihlmann, Zooleiter des Sikyparks.

Die Wolf-Seniorinnen lebten zu zweit in ihrer Anlage im Tierrettungspark. «Seit letztem Herbst lebte ein zweites Rudel in einer separaten Anlage nebenan. Aufgrund des hohen Alters der beiden Wölfinnen war eine Zusammenführung jedoch nicht möglich», so Zihlmann.



Fester Bestandteil

Die jüngere Wölfin zeigte schon seit einiger Zeit gesundheitliche Beschwerden, die so gut wie möglich medikamentös behandelt wurden. Seit ein paar Tagen verschlechterte sich ihr Zustand jedoch zusehends. Auch beim Muttertier machten sich vermehrt Altersgebrechen bemerkbar. «Die beiden Wölfinnen waren schon sehr alt und litten an Altersbeschwerden, wir wussten also, dass der Tag des Abschieds bald kommen wird.»

Wie der Tierrettungspark mitteilt, werden Wölfe in der Natur etwa 12 bis 14 Jahre alt. Bei guter Haltung würden Tiere in Obhut der Menschen in der Regel einige Jahre älter. Die beiden Wolf-Damen des Sikyparks wurden 16 und 19 Jahre alt. «Unser Ziel ist es, den Tieren einen würdevollen letzten Lebensabschnitt zu gewähren. Dazu gehört jedoch auch einzugreifen, bevor ein Tier leidet», betont Zihlmann.

«Eigene Geschichte und Persönlichkeit»

Besucherinnen und Besucher, sowie das Parkteam sind sich einig: Im Sikypark wird man die beiden Wölfinnen vermissen. «Die Anteilnahme der Besucher ist gross. Gerade unsere Stammbesucher, die ebenfalls eine Bindung zu den Tieren aufgebaut haben, zeigen sich sehr betroffen. Als Tierrettungspark gehört es zu unseren Aufgaben, der Bevölkerung zu erklären, woher unsere Tiere kommen und weshalb wir sie aufgenommen haben», sagt der Zooleiter.

Die beiden Wölfinnen waren bereits Bewohnerinnen der vormaligen Siky Ranch und bauten eine enge Beziehung zu den Tierpflegerinnen und -pflegern auf. Zihlmann: «Jedes unserer Tiere hat eine eigene Geschichte und Persönlichkeit. Wir bauen zu allen Tieren eine Bindung auf und vermissen sie, wenn Sie uns verlassen haben. Natürlich fehlen die beiden Wölfinnen im Park, denn sie nahmen eine wichtige Rolle, als Botschafterinnen ihrer Art, ein.»