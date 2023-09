Wöschnau: Mutmasslicher Dieb (27) mit Taser niedergestreckt

Der 27-Jährige hatte zuvor ein Auto in Schönenwerd SO durchsucht. (Symbolbild)

Der Polizei wurde in der Nacht auf Montag ein Mann gemeldet, der in Schönenwerd SO ein Auto durchsucht hatte und anschliessend in Richtung Wöschnau flüchtete. In der Folge wurden mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn aufgeboten, die von der Kantonspolizei Aargau und der Stadtpolizei Aarau Unterstützung erhielten.