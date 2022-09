Russland : «Wofür werden sie sterben?» – Opposition plant Proteste gegen Truppeneinzug

Die staatlichen Behörden in Russland unterdrücken die Opposition in dem Land.

Nach der Ankündigung eines Einzugs von 300’000 russischen Reservisten für den Krieg in der Ukraine hat eine Oppositionsgruppe zu Protesten in Russland aufgerufen. «Tausende russische Männer – unsere Väter, Brüder und Ehemänner – werden in den Fleischwolf des Kriegs geworfen», teilte die Oppositionsbewegung Wesna am Mittwoch mit. «Wofür werden sie sterben? Wegen was werden Mütter und Kinder weinen?»