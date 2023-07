Hohe Gebühren für amtliche Dokumente: Community-Stimmen

In der Schweiz wird für das Ausstellen amtlicher Dokumente oft Geld verlangt.

In der Schweiz zahlt man in vielen Gemeinden Gebühren für amtliche Dokumente.

Wer ein Haus kaufen, den Wohnort wechseln oder sich auf eine Wohnung bewerben will, braucht amtliche Dokumente. Diese kosten oftmals eine Gebühr . Wie hoch die ausfällt, ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Auch für den Preisüberwacher sind die Unterschiede nicht nachvollziehbar.

Die Handhabung sorgt für viel Empörung in der Kommentarspalte. Zahlreiche Userinnen und User wie zum Beispiel nifulino, Zingera und Schiffi94 argumentieren, dass es unsinnig sei, Gebühren zu verlangen. «Wofür bezahlen wir dann Steuern? Die Dokumente sollen kostenlos sein!», sind sich viele Userinnen und User einig.

«Digitalisierung würde Kosten senken»

User Federvögeli nervt sich ebenfalls gewaltig über die Gemeinden und Kantone. Das Schlimmste für ihn: «Unser von den Steuerzahlern finanzierter Preisüberwacher schläft!» Onkel Sam hat einen Lösungsvorschlag: «Wenn die Digitalisierung mal in den Bundesbetrieben ankommen würde, wären so viele Kosten vernichtet.» Und fügt ironisch hinzu: «Oh, aber auch deren Stellen, darum passiert lieber nichts.»

HerrKinski hatte bisher wohl Glück mit seinen Wohngemeinden. Er schreibt: «Ich wusste gar nicht, dass es Gemeinden gibt, in denen es etwas kostet, sich anzumelden.» User einhörnli kann ein bisschen Verständnis aufbringen: «Ich verstehe, dass man die Briefmarke bezahlen muss. Aber wer persönlich vorbeigeht oder das Ganze per E-Mail bekommt, sollte dafür nichts bezahlen müssen. Das ist wirklich nur noch Abzockerei.»

«Zahlte einen Franken für die Briefmarke, der Brief war aber B-Post»

Apropos Briefmarke: Stefu100 erzählt folgende Anekdote: «Ich habe den Geburtsschein für meinen Sohn in Solothurn bestellt. Der kostete 30 Franken. Die Rechnung war dann 31 Franken – wegen des Portos. Der Umschlag wurde aber per B-Post für 85 Rappen verschickt! Es sind ja nur 15 Rappen, aber wenn man das 10’000 Mal macht. Ausserdem sollten in den 30 Franken Umschlag, Papier, Porto und Arbeit enthalten sein.»