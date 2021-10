Keine sexuelle Misshandlung – Woher hat eine Elfjährige die Geschlechtskrankheit Tripper?

Das ist Tripper

Es handelt sich dabei um eine der weltweit häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen. Sie wird durch das Bakterium Neisseria gonorrhoeae (Gonokokken) ausgelöst, das in Schleimhautsekreten infizierter Personen vorkommt und bei ungeschütztem oralen, vaginalen und analen Geschlechtsverkehr übertragen wird oder bei der Geburt von der Mutter auf das Kind.

Erste Symptome treten meist zwei bis sieben Tage nach einer Ansteckung auf. Bei Männern kommt es zunächst zu einer Rötung und einer Schwellung an der Harnröhrenmündung mit Schmerzen beim Urinieren und einem eitrigen Ausfluss. Bei Frauen äussert sich ​​Gonorrhoe sich ebenfalls am ehesten durch vermehrten Ausfluss und Schmerzen beim Wasserlösen. Dem bei allen Geschlechtern auftretende Ausfluss verdankt die Erkrankung den Namen Tripper, was von «in Tropfen herabfallen» kommt.