Viele Fragezeichen

Diese Lücke wollte ein Forschungsteam an der weltweit hoch angesehenen Harvard Universität schliessen. In einer neuen Studie argumentieren die Astrophysiker damit, dass der Himmelskörper ein Komet war, der aus der Oortschen Wolke kam. Diese bezeichnet eine Randregion im äussersten Bereich des Sonnensystems, der als Ursprungsort der sogenannten langperiodischen Kometen angenommen wird. Das berichtet die «Harvard Gazette» , die universitätseigene Zeitung in Harvard.

«Jupiter wirkte als Flipper»

Wie aber kam der Komet aus der Oortschen Wolke auf die Erde? Die Theorie der Harvard-Forscher sagt weiter: Auf seiner Umlaufbahn geriet der Komet in das Gravitationsfeld des Jupiters und wurde von diesem in Richtung Sonne abgelenkt.

«Jupiter wirkte wie eine Art Flipper», sagt Amir Siraj, einer von drei an der Studie Beteiligten. «Jupiter kickt diese ankommenden langperiodischen Kometen in Bahnen, die sie sehr nahe an die Sonne bringen.» Durch die Gezeiten-Kräfte der Sonne wurde der ursprüngliche Komet dann in viele kleinere Kometen aufgebrochen, erklärt Siraj: «So entsteht eine gewisse statistische Wahrscheinlichkeit, dass diese kleineren Kometen auf dem Weg weg von der Sonne Kurs in Richtung Erde nehmen.» Den Wahrscheinlichkeits-Bereich eines solchen Aufpralls veranschlagen die Forscher zwischen 250 und 730 Millionen Jahren.