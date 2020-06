Viele Importe

Woher stammt unsere Energie?

Drei Viertel der in der Schweiz verbrauchten Energie werden importiert. Einzig bei der Elektrizität sind wir weniger vom Ausland abhängig.

Der Endenergieverbrauch in der Schweiz hat sich seit den 1950er-Jahren gemäss dem Bundesamt für Statistik verfünffacht. Massgeblich verantwortlich dafür war die Entwicklung von Wirtschaft und Bevölkerung. Die Veränderungen in der Anzahl und Grösse der Wohnungen, der Fahrzeuge und der damit zurückgelegten Kilometer sowie im Umfang der Industrieproduktion und der Bautätigkeit erhöhten den Energiekonsum. Der enorme Bedarfszuwachs wurde in den 1950er- und 1960er-Jahren in erster Linie durch Erdölprodukte gedeckt, die nach und nach die zuvor dominierende Kohle ersetzten. Dies mündete schliesslich in eine einseitige Abhängigkeit des sogenannten schwarzen Goldes, die mit einem Erdölanteil von bis zu 80 Prozent zu Beginn der 1970er-Jahre ihren Höhepunkt erreichte. Seither ist der Erdölanteil in der Schweiz wieder rückläufig. 2018 wurden in der Schweiz rund 63 Prozent des Energiebedarfs durch fossile Energieträger gedeckt. Mit dem Rückgang der Erdölbrennstoffe haben neben Treibstoffen vor allem Erdgas, aber auch Elektrizität an Bedeutung gewonnen.