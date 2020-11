Ich, m, 18, habe Lust, bald mein erstes Mal Geschlechtsverkehr zu haben. Aber ich weiss nicht, ob sie auch will. Wie finde ich das raus? Und wenn wir dann Sex haben, woran erkenne ich, was ihr gefällt? Könnt ihr mir helfen?

Viele Zwischenschritte bis zum ersten Mal

Nehmen wir an, es ist so weit, dass ihr Sex miteinander habt. Wie bemerkst du, was ihr gefällt? Dazu

geben wir Tipps in einem Infotext. Den Link findest du unter Lilli.ch/20minuten