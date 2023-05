Fabian Rieder: Wohin wechselt der Spieler der Young Boys?

So wild feierten die YB-Spieler den Meistertitel in der Kabine. 20 Minuten war mit dabei. 20 Minuten

Darum gehts Fabian Rieder spielt mit den Young Boys eine Top-Saison.

Nun steht der 21-Jährige vor einem Wechsel.

Was sagen seine Teamkollegen und sein Coach zu einem Transfer?

110 Pflichtspiel-Partien bestritt Fabian Rieder bisher für die Young Boys. Für die Berner spielte er in der Champions League, im Schweizer Cup. In den über hundert Spielen schoss er vierzehn Tore und bereitete 22 weitere vor. Bei der letzten WM in Katar kam der Youngster auch zum Einsatz. Kurz: Rieder zeigt bisher eine fantastische Saison. Und: Mit 21 Jahren ist er der wertvollste Spieler der Super League. Gemäss Transfermarkt hat er einen Marktwert von rund zwölf Millionen Franken.

Sein Abgang im Sommer? Nahezu fix. Daher lautet die Frage bei Rieder vor allem, wohin es ihn zieht. Bisheriger Berner Rekordtransfer in der 125-jährigen Historie war bisher Djibril Sow, der 2019 für rund 14 Millionen Franken zu Frankfurt wechselte. YB-Sportchef Steve von Bergen will sich nicht in die Karten schauen lassen. Gegenüber 20 Minuten sagt er: «In den nächsten Tagen wird es einiges zu kommunizieren geben.»

Das sagt Coach Raphael Wicky

Zahlreiche Clubs aus den verschiedenen Top-Ligen sind am 21-Jährigen interessiert. Bayern hatte Rieder angeblich bereits im Sommer im Visier, aktuell sollen Dortmund, Gladbach, Frankfurt und Leverkusen am YB-Star interessiert sein. Zu 20 Minuten sagte der Youngster Anfang März: «Am Schluss ist es kein Wunschkonzert, aber müsste ich wählen, würde ich die Bundesliga nehmen.» Im Podcast von 20 Minuten meint Sportchef Tobias Wedermann: «Rieder, Zesiger und Fassnacht haben alle die Fähigkeiten für eine Topliga – ich wäre überrascht, wenn alle drei im September noch bei YB sind.»

Coach Raphael Wicky sagt zu einem allfälligen Transfer: «Was ich ihm empfehle, sage ich ihm, wenn er zu mir ins Büro kommt.» Er sei einfach sehr stolz auf die Entwicklung von Rieder. «Und es ist doch ein Riesenlob, wenn ausländische Clubs an ihm interessiert sind. Ein Lob für ihn und den gesamten Verein.» Captain Fabian Lustenberger erklärt: «Ich empfehle ihm natürlich, dass er hierbleibt und mit uns noch viele Erfolge feiert. Da bin ich ein wenig egoistisch.» Er sei selbst gespannt, was passiere.

Nicht alle Vereine können ihn sich leisten

«Durch seine Leistungen hat er es verdient, auf dem Schirm von ausländischen Vereinen zu sein», so Lustenberger, der selbst vor einer Vertragsverlängerung steht, weiter. «Jetzt soll er erst mal mit uns noch das Double holen.» Christian Fassnacht meint zu 20 Minuten: «Ich wünsche ihm, dass sein Weg dorthin geht, wo er will. Wenn das nochmals ein Jahr Bern ist, ist das umso schöner.» Aber er gönne ihm auch einen Wechsel von Herzen. «Ich habe selten einen Spieler gesehen, der sich so schnell entwickelt hat und so ein guter Typ ist. Ich mag ihn sehr. Er wird seinen Weg machen und noch für viel Furore sorgen. Da bin ich sicher.»

Es bleibt also spannend. Das Ding: So viele Clubs können sich den YB-Star gar nicht mehr leisten. Spielerberater Fabian von Matt betreut den jungen Schweizer für die Berateragentur IFM. Gegenüber den Tamedia-Zeitungen erklärte dieser zuletzt: «Mit einem Club wie Augsburg brauche ich grundsätzlich gar nicht mehr zu reden. Weil Vereine dieser Grösse die Forderungen von YB wohl kaum erfüllen können.»

