Roche-Chef

«Tests auf Immunität sind jetzt ethisch fragwürdig»

Der CEO von Roche, Severin Schwan, glaubt nicht, dass es bald einen Corona-Impfstoff geben wird. Auch Antikörper-Tests kritisiert er scharf.

So schnell wie vielerorts kolportiert wird nach Ansicht von Severin Schwan kein Impfstoff gegen das Coronavirus verfügbar sein. «Ich persönlich finde den geplanten Zeitrahmen von 12 bis 18 Monaten angesichts der Herausforderungen ehrgeizig», erklärte der Roche-Chef am Mittwoch an einer Telefonkonferenz. Das wahrscheinlichste Szenario sei leider, dass vor Ende 2021 kein Impfstoff verfügbar sei, erklärte Schwan