Kinder 9 Jahre in Haus versteckt : Wohl kein Prozess gegen Vater von isolierter Familie

Jahrelang lebte ein Vater mit mehreren Kindern isoliert auf einem Hof im niederländischen Ruinerwold. Erstmals melden sich nun einige von ihnen selbst zu Wort – und schildern, wie sie unter Psychoterror gelitten haben.

Der 58-jährige gebürtige Wiener Josef B. arbeitete ausserdem in einer Werkstatt in Meppel. Er soll im Fall eine Rolle spielen.

Am 28. November 2019 gab die Staatsanwaltschaft in den Niederlanden neue Vorwürfe gegen Gerrit-Jan D. bekannt. Demnach soll der Sekten-Vater zwei seiner Kinder sexuell missbraucht haben.

Grausame Strafen und blanke Angst: Über Jahre soll ein Vater seine neun Kinder terrorisiert und einige auch missbraucht haben. Mit sechs von ihnen lebte er neun Jahre lang völlig isoliert auf einem Bauernhof im Dorf Ruinerwold in den Niederlanden. Gerrit Jan van D. (68) wird der Freiheitsberaubung beschuldigt und des sexuellen Missbrauchs. Und doch: Der Mann soll strafrechtlich nicht verfolgt werden. Er habe nach einem schweren Schlaganfall Hirnschäden und sei daher nicht prozessfähig, erklärte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Assen im Nordosten des Landes. Über die Einstellung des Verfahrens wird ein Gericht am 4. März entscheiden.