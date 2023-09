FC Wohlen: Lokalgrösse bleidigt Trainer seines Sohnes

Grund für die Eskalation: Weil 29 Teenager im Verein spielen, durften an den Wochenenden nur die «guten» Spieler mit an die Matches.

Beim FC Wohlen in der Juniorenabteilung ist es zu einem Knall gekommen. Im Bild: das Stadion des FC Wohlen.

Am Wochenende an den Matches dürfen nur die guten Spieler mitmachen.

Bei den Junioren des FC Wohlen spielen in einer Mannschaft 29 Teenager.

Eskalation in der Juniorenabteilung des FC Wohlen: Weil der Sohn von D. M., dem Chefredaktor des «Wohler Anzeiger», der auch enge Beziehungen zum FC Wohlen pflegt, in die «schlechtere» Hälfte der Jugendmannschaft eingeteilt wurde, knallt es im Verein. Es kommt zu rassistischen Beleidigungen, zwei Trainer werden suspendiert und mittlerweile soll auch die Polizei involviert sein. Doch von Anfang an.