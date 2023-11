Notfall am Wohlensee: «Jemand rief um Hilfe»

An einem Tag im August reanimierte eine Erste-Hilfe-Kursleiterin einen Mann am Wohlensee. Die Allgemeinheit sei auf solche Situationen kaum vorbereitet, sagt sie.

Wohlensee BE : «Ich hörte jemanden, der um Hilfe rief»

Darum gehts Eine Ersthelferin aus dem Kanton Bern erzählt gegenüber 20 Minuten, wie sie einen Mann am Wohlensee reanimierte.

Sie war nur per Zufall vor Ort gewesen.

In solchen Situationen seien Anwesende oft überfordert, sagt sie.

Sie war nur per Zufall da. Nadja Nikles (56), Erste-Hilfe-Kursleiterin, war gemeinsam mit einer Freundin in ihrer Freizeit am Wohlensee im Kanton Bern. «Ich liess gerade meinen Blick schweifen, als ich jemanden hörte, der nach Hilfe rief», sagt Nikles zu 20 Minuten.

Sie sah einen Mann neben seinem bewusstlosen Freund, der in nasser Badehose am Ufer lag. «Es war offensichtlich, dass der Mann nicht mehr atmete», so Nikles. Sie erzählte, wie sie zu dem Mann lief und eine Herz-Rhythmus-Massage begann.

«Ich erhielt auch Unterstützung von anderen Anwesenden. In dieser stressigen Situation gab ich den Zuschauern klare Anweisungen zur Organisation und Absetzung des Notrufs bei der Nummer 144», so die Kursleiterin. Sie wies die Person, die 144 wählte, dazu an, an der Strasse auf den Krankenwagen zu warten und ihn zu ihnen zu lotsen.

«Die Reanimation dauerte insgesamt sechs Minuten, bis schliesslich die Rettungskräfte der Ambulanz eintrafen und die medizinische Versorgung übernahmen», so Nikles. «In so einer Situation funktioniere ich einfach. Im Nachhinein geht es mir aber schon nahe.»

«Die meisten machen einen Nothelferkurs einmal vor der Autoprüfung»

Sie höre immer wieder von Situationen, in denen Helferinnen und Helfer mit der Situation überfordert waren, das Falsche machten oder gar keine Hilfe leisteten. Ein ähnlicher Fall ereignete sich 2022 in Rüthi SG, wo eine Ersthelferin danach zu 20 Minuten auch sagte, dass Passantinnen und Passanten überfordert waren.

«Viele von ihnen erzählten mir, dass sie ihren Erste-Hilfe-Kurs vor langer Zeit absolviert hatten, in den meisten Fällen nur aus Gründen der Autoführerprüfung, und seitdem wenig bis gar keine Kenntnisse mehr hatten», so Nikles.

Inzwischen arbeite sie als Kursleiterin für Erste Hilfe und BLS-AED-Trainerin, «da es mir ein grosses Anliegen ist, das Wissen über Sofortmassnahmen weiterzugeben». Gemeinsam mit ihrer Schwester, die ebenfalls Ausbildnerin ist, plant Nikles am 4. November einen Event am Waisenhausplatz in Bern, bei dem sie mit Puppen die Herzmassage, Beatmung und den Umgang mit einem Defibrillator demonstrieren.

Der Mann, den Nikles im August reanimierte, starb einige Tage später im Spital – wohl an den Folgen eines Herzinfarktes. Laut Nikles bedankten sich seine Angehörigen bei ihr dafür, dass sie sich von ihm verabschieden konnten.

Herzmassage zu «Stayin’ Alive» von den Bee Gees

