Grosseinsatz in Basel: Wohnblock evakuiert – drei Personen im Spital

Grossaufgebot an der Flughafenstrasse in Basel. Mehrere Personen fühlten sich unwohl. Mehrere Liegenschaften mussten evakuiert werden.

Wegen eines mutmasslichen Gasaustritts in einem Wohnblock an der Flughafenstrasse in Basel kam es am Sonntag zu einem Grosseinsatz. Gleich mehrere Bewohnerinnen und Bewohner im Haus fühlten sich so unwohl, dass sie gegen 10.15 Uhr den Notruf alarmierten. Die Sanität, die Kantonspolizei Basel-Stadt und die Berufsfeuerwehr mussten ausrücken. Vor Ort mussten gleich mehrere Liegenschaften evakuiert werden. Eine Familie erhielt durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt medizinische Ersthilfe. Drei Personen wurden anschliessend zur Abklärung ins Universitätsspital Basel-Stadt gebracht.