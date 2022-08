Immobilienmarkt: Wohneigentumspreise klettern weiter,  höhere Mieten «nur eine Frage der Zeit»

Trotz der Erhöhung des Leitzinses im Juni steigen die Hypothekenpreise in der Schweiz weiter an: «Der Schweizer Eigenheimmarkt zeigt sich völlig unbeeindruckt von der Zinswende», schreibt die Raiffeisen in einer Medienmitteilung. So hätten sich Einfamilienhäuser im zweiten Quartal 2022 um 1,3 Prozent verteuert, die Preise für Stockwerkeigentum seien gar um 3,5 Prozent teurer geworden.