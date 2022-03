METERMAGAZIN - Wohnen auf dem Wasser

My News Plus

Mitten in der Stadt zu wohnen und doch verbunden mit dem Gewässer zu sein, ist ein Traum von vielen, doch nur für wenige wird dieser Traum wahr.

Für eine Pariser Familie stellte sich nicht die Frage «Stadt oder Land», sondern «Land oder Wasser» als Domizil für ihr künftiges Zuhause. Auf der Seine haben Federico Masotto Architecte das Hausboot «Isadora» in ein modernes und lichtdurchflutetes Designerzuhause umgewandelt.

Das Mosaik-Muster der Küche wird in anderen Bereichen des Hausboots wieder aufgenommen.

Anstatt morgens aufzuwachen und den Blick über die umliegenden typischen Pariser Häuserfassaden schweifen zu lassen, wird man hier vom sanften Schaukeln der Seine geweckt. Ein einzigartiges Zuhause, das sich nicht nur vom äusseren Erscheinungsbild her von anderen Wohnobjekten abhebt, sondern auch im Innenbereich einige Besonderheiten zu bieten hat.

Die Dielen wurden in der vollen Länge von fünf Metern gewählt, diese sorgen für eine ungebrochene Kontinuität quer durch das Hausboot.

... die in einer anderen Ausführung wieder in der Küche vorkommen.

Durch Glaspartien und klassische Bullaugen wird der Wohnbereich im Inneren des Hausbootes mit viel Licht durchflutet. Die Materialien und Farbkombinationen regen die Sinne an – so verleihen die Dinesen Douglasie Fussböden mit Lauge und Naturöl einen warmen und natürlichen Charakter.