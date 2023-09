Drittes Kind für Prinz Amedeo und Prinzessin Elisabetta

Die belgischen Royals leben in der Schweiz

Obwohl Baby Nummer drei in Brüssel zur Welt kam, lebt die Familie seit einigen Jahren in der Schweiz. «Meine Familie und ich sind wirklich glücklich in Basel», schwärmte der Royal einst im Interview mit «Het Laatste Nieuws». Erst im Januar 2021 hatte die Familie ein Herrenhaus an der Marschalkenstrasse erworben. Das beliebte Bachletten-Quartier hat auch für die königlichen Kids viel zu bieten. So befinden sich ein grosszügiger Park, der Zoo und diverse Schulen in unmittelbarer Nähe. Prinz Amedeo und seine Ehefrau sind angeblich sehr auf ihre Privatsphäre bedacht und führen ein zurückgezogenes Leben. Dass Prinzessin Elisabetta zum dritten Mal schwanger ist, machte das Paar nicht öffentlich. Prinz Amedeo startete eine Karriere in der Wirtschaft, unter anderem als Unternehmensberater, und soll bei einer Bank tätig sein.