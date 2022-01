Roter Planet – Sieht so einst unser Leben aus dem Mars aus?

Aussenwände aus dem 3D-Drucker

Pflanzen zum Überleben

Die grosse Gemeinschaftshalle soll mit Pflanzen gefüllt sein: Mit speziellen Lampen soll das Wachstum angekurbelt werden, damit die Pflanzen möglichst viel Kohlenstoffdioxid in Sauerstoff umwandeln können und die Bewohnenden so mit frischer Luft versorgen. Nebst Luft geht es aber auch um Nahrung: In kugelförmigen Gewächshäusern, die an Planeten erinnern, sollen Früchte und Gemüse angepflanzt werden.