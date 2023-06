Emmenbrücke LU: Wohnhaus in Brand – Bewohner rettet sich mit Sprung aus dem zweiten Stock

Mehrere Personen sollen in dem Gebäude gelebt haben.

In Emmenbrücke LU brennt derzeit ein Wohnhaus.

Ein Wohnhaus in der Meierhöflistrasse in Emmenbrücke LU fing am Samstagnachmittag Feuer. Laut Anwohnern soll sich beim Streichen der Fassade des Gebäudes die Farbe entzündet haben. Die Feuerwehr habe den Brand mit circa 30 bis 40 Einsatzkräften bekämpft. Auch die Polizei und der Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Der Brand sei laut Anwohnern mittlerweile unter Kontrolle.