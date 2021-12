Fischbach-Göslikon AG – Wohnhaus in Flammen – Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern

In der Nacht auf Freitag brach ein Feuer im Anbau eines Hauses aus.

Ein Augenzeuge bemerkte am Freitag, 17. Dezember 2021, um 2.50 Uhr aus einiger Distanz ein Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Weil bei der Notrufzentrale praktisch zeitgleich die Meldung eines Nachbarn einging, liess sich der Brand rasch lokalisieren. Betroffen war ein Einfamilienhaus an der Zimmerrainstrasse in Fischbach-Göslikon AG.