Villmergen AG: Wohnhaus steht in Vollbrand – Feuerwehr findet toten Mann 

In Villmergen ist in der Nacht auf Donnerstag bei einem Brand ein Mann ums Leben gekommen.

Bei einem Hausbrand in Villmergen ist in der Nacht auf Donnerstag eine Person ums Leben gekommen. Wie Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, gegenüber BRK News mitteilt, sei der Brand um 1.30 Uhr gemeldet worden.



Als die Feuerwehr am Brandort eingerückt sei, sei das Wohnhaus bereits in Vollbrand gestanden. Als der Atemschutz-Zug der Feuerwehr ins Innere des Hauses vorgedrungen sei, habe sie dort eine tote Person vorgefunden. Nach ersten Erkenntnissen gehe die Kapo Aargau davon aus, dass es sich dabei um einen 64-jährigen Bewohner handelte.



Die Brandursache sei zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Sobald man das Haus betreten könne, würden Brandermittler die ihre Arbeit aufnehmen.