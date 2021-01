Langnau am Albis ZH : Wohnhaus steht wegen Adventskranz in Flammen

In Langnau am Albis ZH hat es vergangene Nacht gebrannt. Ein Adventskranz hat Feuer gefangen.

Die Feuerwehr wird zu einem Wohnhausbrand in Langnau am Albis gerufen. (3. Januar 2021)

In Langnau am Albis ZH hat ein Wohnhaus gebrannt, wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage bestätigt hat. Ein Adventskranz hat Feuer gefangen. Auf Leser-Reporter-Fotos ist zu sehen, wie Rauchwolken in den nächtlichen Himmel steigen.