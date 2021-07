Wohnmobil beginnt bei Sirnach während der Fahrt zu brennen

Ein Wohnmobil stand am Donnerstagabend auf der A1 in Vollbrand. Die Insassen hatten vorher eine Rauchentwicklung im Inneren des Fahrzeuges bemerkt.

Am Donnerstagabend stand auf der A1 auf der Höhe von Sirnach TG ein Wohnmobil in Vollbrand. Ein 67-jähriger Mann und seine gleichaltrige Beifahrerin waren auf der Autobahn in Richtung Zürich unterwegs, als der Mann eine Rauchentwicklung im Innenraum des Wohnmobils bemerkte. Der Lenker hielt auf dem Pannenstreifen an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Wohnmobil bereits in Vollbrand, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau heisst. Die Feuerwehr Wil SG war rasch vor Ort und konnte das Feuer löschen.