Trubschachen BE, 10. August: Ein LKW verunfallte am Montag aus ungeklärten Gründen mit einem Auto. In der Folge wurden zwei weitere Autos in den Unfall verwickelt. Der Lastwagen kippte und verlor seine gesamte Fracht. Das Getreide verteilte sich auf der Strasse. Der Fahrer des LKW und eine Autofahrerin mussten mit der Rega ins Spital gebracht werden.