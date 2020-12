Autobahn A5 : Wohnmobil gerät ins Schleudern und kippt auf die Seite

Bei einem Selbstunfall auf der Autobahn A5 bei Leuzigen SO ist am Samstagmittag ein Wohnmobil auf die Seite gekippt. Eine Person wurde leicht verletzt.

Der Lenker eines Wohnmobils war am Samstagmittag auf der Autobahn A5 in Richtung Biel unterwegs. Bei Leuzigen platzte ein Reifen an dem Fahrzeug und in der Folge geriet es ins Schleudern. Im weiteren Verlauf prallte das Wohnmobil gegen die äussere Leitplanke und kippte auf die rechte Fahrzeugseite.